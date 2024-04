Tineri din Targoviste si Ocnita, cercetati pentru trafic de droguri de mare risc! Ce au gasit politistii la perchezitii?!

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. - B.T. Dambovita, au documentat activitatea infractionala a mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 19 si 33 de ani, banuite de trafic intern si international de droguri de risc si de mare risc. In dimineata de 6 aprilie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. - B.T. Dambovita, au pus in ... citește toată știrea