Titu: Administratia locala va continua investitiile in invatamant. Mesajul primarului Traian Niculae la inceputul anului scolar

Stimati elevi si cadre didactice,Stimati parinti,Astazi, este o zi plina de emotie si de bucurie, ziua in care are loc deschiderea noului an scolar 2022-2023. Este un bun prilej sa ne aratam pretuirea pentru copiii nostri si pentru dascalii care au menirea de a educa si forma caractere, de a fi mentorii mai multor generatii.Educatia ramane un domeniu de interes major, mereu pe agenda publica a orasului Titu. Administratia publica locala a investit mult si va investi in continuare in ... citeste toata stirea