La data de 5 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Politiei Orasului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, fata de doi barbati, in varsta de 34 si 40 de ani, din Costestii din Vale, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate a reiesit ca, la data de 14 august a.c., cei doi ar fi trecut de casa de marcat dintr-un supermarket fara a achita mai multe produse, in valoare de 1.549 de lei.