Titu: Esine minte unde sunt punctele de prim-ajutor si distribuire apa! Canicula revine

Am avut deja zile caniculare si, chiar daca suntem, de ieri - 6 iulie 2022, sub cod meteo de ploi si vijelii, este bine sa stiti ca Primaria Titu, din judetul Dambovita, a dispus sa fie infiintate in oras mai multe puncte de prim-ajutor si distribuire apa catre populatie, in zilele cu temperaturi ridicate.Acestea functioneaza in urmatoarele locatii:- Sectia UPU Titu din str. Pictor Nicolae Grigorescu; personal medical (prim-ajutor), telefon: 0245.652.151- Sediul ... citeste toata stirea