Titus Corlatean a pledat pentru accelerarea procesului de aderare la UE a Moldovei, Ucrainei si Georgiei

Senatorul PSD Titus Corlatean, membru al Delegatiei romane la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat, in perioada 16-17 mai 2022, la reuniunea Comisiei pentru afaceri politice si democratie a APCE, care a avut loc in Chania - Grecia.Presedintele Comisiei de Politica Externa a Senatului Romaniei a avut o interventie in momentul dezbaterii proiectului de raport cu tema "Necesitatea unui multilateralism efectiv si incluziv" - raportor Dora Bakoyannis (Grecia, PPE/CD). ... citeste toata stirea