Titus Corlatean a prezentat, in calitate de raportor al APCE, proiectul de raport pe tema consolidarii parteneriatului strategic dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana

In cursul zilei de ieri, 01 februarie a.c., in cadrul reuniunii Comisiei Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru afaceri politice si democratie care s-a desfasurat in sistem online, senatorul social democrat Titus Corlatean, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a prezentat, in calitate de raportor, proiectul de raport cu tema: consolidarea parteneriatului strategic dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana.In prezentarea sa, senatorul Corlatean a mentionat ... citeste toata stirea