Legea pentru prevenirea separarii copilului de familie a fost votata in Parlamentul Romaniei. Un act normativ prin care, asa cum a precizat senatorul PSD Titus Corlatean, unul dintre cei care s-au implicat si au luptat pentru reintregirea unor familii despartite abuziv de copiii lor de catre autoritati din Vest, statul roman nu mai poate sta cu mainile in san atunci cand are obligatia de a sustine, asista si sprijini familiile in nevoi."Totul se va realiza respectand obligativitatea de a face ... citeste toata stirea