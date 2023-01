Titus Corlatean, inca o reusita in cadrul APCE! Vot in unanimitate pentru formularea de recomandari pe marginea recent adoptatei legi privind minoritatile nationale din Ucraina

In aceasta perioada, parlamentarul social democrat Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru Politica Externa a Parlamentului Romaniei, s-a aflat la Strasbourg cu prilejul sesiunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE0, in calitate de membru al delegatiei romane.In cadrul evenimentului, demnitarul roman a initiat o motiune vizavi de legea privind minoritatile nationale din Ucraina, actul normativ care a fost adoptat de Rada Suprema a Ucrainei in decembrie 2022, ... citeste toata stirea