Titus Corlatean, senator: Baietelul sotilor romani arestati abuziv in Danemarca a fost repatriat

Baietelul sotilor Ionut si Sorana Rotundu, arestati in Danemarca, in luna februarie 2022, intr-un presupus caz de neglijenta sau abuz asupra copilului, a fost repatriat, aseara, in Romania. Anuntul a fost facut de senatorul Titus Corlatean, care s-a implicat cu fermitate pentru descalcirea itelor acestui caz. Mathias a fost incredintat parintilor Soranei, iar bucuria acestora li se citea pe chip in momentul cand si-au strans nepotelul in brate."Ranile vor ramane inca o perioada, dar vor putea ... citeste toata stirea