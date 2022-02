Titus Corlatean, senator: Este vital un set de masuri pentru a diminua socul facturilor la energie!

Problemele cauzate de explozia necontrolata a preturilor la energia electrica si gazele naturale sunt intoarse pe toate partile de politicienii, economistii, analistii si specialistii in programe ai PSD. Compensarile de ultima ora reprezinta o frectie la un picior de lemn. Socul este prea putin imblanzit, tinut in frau o perioada scurta de timp, dupa care, daca nu se vor gasi rapid solutii, va spulbera societatea romaneasca, va aduce in sapa de lemn economia si va accentua pauperizarea ... citeste toata stirea