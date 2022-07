Titus Corlatean si Ahmed Yldiz, discutii privind organizarea unei reuniuni bilaterale intre comisiile pentru politica externa a Senatului Romaniei si a Parlamentului Turciei

In cursul saptamanii trecute, presedintele Comisiei pentru Politica Externa a Senatului Romaniei, Titus Corlatean, a avut o intrevedere cu deputatul Ahmet Yldiz, fost ministru adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Turcia si membru al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei.Intrevederea a avut loc in marja participarii parlamentarului turc la cea de-a 22-a editie a formatului ,,Parliamentary Intelligence-Security Forum", organizat la Bucuresti, in perioada 6-8 iulie a.c.In cadrul ... citeste toata stirea