In societatea actuala, informatiile despre sanatate circula rapid, dar adesea, miturile si neadevarurile pot fi confundate cu faptele. Am pregatit in acest articol cele mai populare mituri despre bolile copilariei si adevarul din spatele acestora. Este important sa stim ca acestea pot fi o boli periculoase si contagioase si ca vaccinarea poate fi o metoda sigura si eficienta de preventie.1. Bolile copilariei sunt inofensiveMitul ca toate bolile copilariei sunt inofensive si fac parte din ... citeste toata stirea