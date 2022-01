Un copil, in varsta de 6 ani, a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost muscat de cainele familiei, un ciobanesc caucazian, in gradina casei.Tragedia s-a petrecut in comuna Contesti, judetul Dambovita. Potrivit IPJ, baietelul a fost muscat in zona gatului.Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei."In cauza, politistii au intocmit un dosar ... citeste toata stirea