Ploile au facut prapad in judetul Arges, aflat sub atentionare cod portocaliu de vreme rea pana azi-noapte la ora 02:00. Aluviunile au blocat DN7C - Transfagarasan, in doua puncte. La fata locului au actionat cinci echipaje ISU, opt devla Politie si mai multe echipe de la Drumuri. Avand in vedere conditiile meteo, prefectul judetului, Radu Perianu, a decis sa inchida traficul pe Transfagarasan pana in aceasta dimineata la ora 09:00, pentru a evita orice pericol.Pompierii din judetul Arges au ... citeste toata stirea