Transport in comun cu zero emisii intre doua localitati din Dambovita, realizat cu autobuze electrice

Primariile Targoviste si Sotanga au accesat un proiect comun, in valoare de aproape 14 milioane de euro, care prevede achizitia de autobuze noi, electrice. In Targoviste circula, deja, 40 de autobuze hibrid electrice, care fac parte dintr-un alt proiect, in valoare de 170 de milioane de lei. Pe langa acestea, noul proiect prevede achizitia a 21 de autobuze electrice care vor circula intre Targoviste si Sotanga - localitate limitrofa. Proiectul are o valoare de 14 milioane de euro - fonduri ... citeste toata stirea