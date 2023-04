*Transportul public local targovistean a cunoscut investitii de amploare in ultimii doi ani, iar conducerea Primariei anunta ca acestea vor continuaStefan KhalilTot mai multe persoane folosesc transportul public local targovistean! Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, intr-un singur an, numarul lunar de calatori care au utilizat autobuzele primariei pe raza municipiului Targoviste a crescut cu aproape 19.000 utilizatori, respectiv de la 74.346, in luna martie 2022, la 93.298, in luna ... citeste toata stirea