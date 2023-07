Sindicatul Transportatorilor din Ploiesti, organizatie reprezentativa la nivelul S.C. Transport Calatori Express SA, ameninta cu proteste in situatia in care Consiliul Local Municipal Ploiesti nu va aproba proiectul de hotarare privind majorarea capitalului social al TCE prin aport in natura, astfel incat societatea sa-si poata esalona pe 5 ani datoriile catre ANAF - Mari Contribuabili, iar prestarea serviciului de transport public local de calatori sa nu se opreasca.Se opun proiectului de ... citeste toata stirea