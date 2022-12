Trebuie ca fiecare roman sa reactioneze si sa boicoteze Austria si companiile austriece

Aurelian Cotinescu, presedintele PNL Targoviste si secretar al PNL Dambovita, reactioneaza vizavi de votul negativ pe care Austria l-a dat astazi tarii noastre, sa nu intre in spatiul Schengen. Acesta considera ca, in replica, boicotul companiilor austriece care isi desfasoara activitatea in Romania ar fi o solutie foarte buna."Prin votul de astazi, Austria a produs o falie in interiorul UE intr-un moment in care Europa are nevoie de solidaritate in contextul razboiului din Ucraina.Prin votul ... citeste toata stirea