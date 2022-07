Trei accidente de circulatie au avut loc, in aceasta dimineata, in judetul Arges, in Draganu, Stalpeni si Borlesti (comuna Merisani).In Draganu, un cap tractor cu remorca s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din fericire, nu au rezultat victime. In Stalpeni, o masina a iesit de pe sosea si a lovit un cap de pod. Un barbat de 59 de ani a fost preluat de catre paramedicii SMURD si transportat la spital. Acesta prezenta ... citeste toata stirea