Trei copii minori, doua fete si un baiat, in varsta de 17, 15 si 8 ani, au ajuns la spital. Acestia se aflau in masina cu tatal lor, care a pierdut controlul asupra volanului si a intrat intr-un cap de pod. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara, in localitatea Perii Brosteni, judetul Teleorman.La fata locului au intervenit pompierii din Rosiorii de ... citeste toata stirea