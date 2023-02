Trei copii si doi adulti, raniti intr-un incendiu in judetul Arges

Trei copii si doi adulti au fost transportati la spital, dupa ce casa in care locuiau, in Musatesti, judetul Arges, a fost cuprinsa de foc azi-noapte. Alti trei copii care se aflau in imobil au scapat fara rani si au ramas in grija vecinilor.Potrivit ISU Arges, incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 30 mp, intr-o camera si pe un hol, la elemente de mobilier, materiale textile si tamplarie.Se pare ca au existat ... citeste toata stirea