Trei damboviteni au fost inchisi in Penitenciarul Margineni

In cursul zilei de marti, 19 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis de catre Judecatoria Ploiesti, pe numele unui barbat de 26 de ani, din Darmanesti. Cel in cauza a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de proxenetism, fiind depus in Penitenciarul Margineni. De asemenea, politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au pus in aplicare ... citeste toata stirea