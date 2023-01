Trei damboviteni, cercetati pentru furt calificat. Unul dintre ei a fost arestat preventiv pentru si pentru viol

In noaptea de 18 spre 19 ianuarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale au depistat in trafic 3 barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 31 de ani, banuiti de savarsirea mai multor infractiuni de furt si furt calificat, fapte ce ar fi fost savarsite in judetele Dambovita, Arges si Prahova.Intrucat acestia au refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, autoturismul cu care se deplasau a fost blocat in trafic cu ... citeste toata stirea