*Retinuti 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de act sexual cu un minor*In cursul serii trecute, 29 iunie, in urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, fata de trei persoane, cu varste cuprinse intre 15 si 40 de ani, din comuna Bezdead, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore.Acestia sunt banuiti ca, in noaptea de 24 spre 25 iunie a.c., ar fi intretinut ... citeste toata stirea