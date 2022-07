Trei elevi romani pasionati de robotica vor merge in SUA dupa ce au fost premiati la un concurs de profil

Echipa "Robot X Junior", din Targoviste, formata din trei elevi cu varste cuprinse intre noua si 12 ani, a fost premiata la Competitia "World Robot Olympiad Romania" si calificata automat in etapa internationala care se va avea loc in luna august in Ontario, din SUA. David Alexandru Tudorache si Adrian Badea, de la Scoala Gimnaziala "Coresi" Targoviste, respectiv Marin David Catalin, elev al Scolii I. A. Bratescu Voinesti, din Targoviste, au fost premiati, la sfarsitul lunii iunie, la ... citeste toata stirea