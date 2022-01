Trei functii intr-o saptamana!Senatorul Titus Corlatean, ales reprezentant la GRECO din partea unei comisii APCE

In cadrul primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), eveniment care s-a desfasurat la Strasbourg, in perioada 24-28 ianuarie 2022, senatorul Titus Corlatean a fost ales reprezentant al Comisiei pentru afaceri juridice si drepturile omului a APCE la Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO).GRECO este un organism prestigios al Consiliului Europei, infiintat in 1999, care urmareste monitorizarea respectarii de catre statele membre a standardelor ... citeste toata stirea