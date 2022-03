Trei persoane retinute pentru trafic de droguri de anchetatorii din Teleorman

Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman, sub coordonarea procurorului din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Teleorman, au efectuat, astazi - 9 martie, 27 de perchezitii la domiciliile mai multor persoane din orasul Zimnicea si in doua locatii din Bucuresti si comuna Chiajna, judetul Ilfov.In urma descinderilor, au fost ridicate in vederea cercetarilor, aproximativ 70 de doze de staniol continand fragmente vegetale ... citeste toata stirea