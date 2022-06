Trei zile de canicula! Judetul Dambovita sub COD GALBEN

COD GALBEN in judetul Dambovita, in zilele de 29, 30 iunie si 1 iulie, pentru val de caldura si disconfort termic ridicat.In intervalul mentionat valul de caldura se va extinde si se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie si de podis, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Ramaneti in casa sau limitati expunerea la soare, mai ales ... citeste toata stirea