Trotuare cu stil pe Calea Bucuresti din municipiul Targoviste

Aministratia publica locala a municipiului Targoviste implementeaza, in zona strazii Calea Bucuresti, un deosebit proiect de reamenajare a trotuarelor si a zonelor de promenada urbana. Dupa cum a precizat primarul Cristian Daniel Stan, in acest sector nu s-a mai intervenit de 30 de ani si era absolut necesarsa fie refacute elementele de infrastructura pietonala.Din cate am putut constata la fata locului, nu este vorba de reamenajarea clasica a trotuarului din fata blocurilor H, de pe Calea ... citeste toata stirea