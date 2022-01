Trupul alpinistei din Brasov va fi recuperat de pe munte abia joi, 20 ianuarie

Avand in vedere faptul ca, in spatiul virtual, s-a comunicat mult pe seama operatiunilor de recuperare a trupului tinerei alpiniste din Brasov cazuta de pe versantul Bucegilor in timpul unei escaladari, salvamontistii din Prahova au venit astazi cu clarificari. De precizat ca salvatorii din Busteni s-au mobilizat imediat ce au aflat de teribilul accident. Se intampla in data de 12 ianuarie, dupa ora 18:00."O echipa de prim-raspuns a plecat in cautarea ei, in zona in care am presupus ca s-ar ... citeste toata stirea