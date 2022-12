Inspirati de povestea Dariei, o fetita cu rezultate bune la invatatura, crescuta doar de o bunica in varsta de aproape 80 de ani, jandarmii din Arges au lansat o campanie umanitara in cadrul institutiei, sub titulatura "Tu ce faci cu 5 lei? Stafeta faptelor bune", iar, astazi - 21 decembrie 2022, au mers cu daruri la Budeasa. ... citeste toata stirea