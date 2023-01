Tu stii cu ce documente iti dovedesti calitatea de asigurat? Informare CAS Dambovita

In Romania, calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se atesta prin documentele urmatoare, dupa caz:- cardul national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile in care persoanele detinatoare se incadreaza in una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii;- documentul rezultat prin accesarea electronicade verificare a calitatii de asigurat de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;- ... citeste toata stirea