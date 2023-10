*Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a participat la trei evenimente in judet, unde a adus mesaje de sprijin si sustinere pentru oamenii din Fieni, Visinesti si BaleniPresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a participat la trei evenimente in judet, unde a adus mesaje de sprijin si sustinere pentru comunitati. Prima oprire a presedintelui CJD a fost la Targul de Sfantul Dumitru din orasul Fieni. Acest targ a reunit, ca in fiecare an, mii de ... citeste toata stirea