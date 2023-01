Turisti polonezi blocati in zona montana damboviteana

Jandarmii montani de la postul Zanoaga au actionat in noaptea de 22/23 ianuarie a.c., pentru a ajuta doi turisti polonezi ramasi blocati cu autoturismul in zapada, pe partea carosabila din zona Scropoasa, dupa ce s-au aventurat in Muntii Bucegi. Cei doi turisti, o femeie si un barbat de 32, respectiv 39 de ani, intentionau sa ajunga la ora 23.30 in zona "7 Izvoare", insa conditiile climatice le-au dejucat planul si au fost nevoiti sa apeleze la ajutorul jandarmilor montani.Jandarmii montani ... citeste toata stirea