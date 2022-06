Turnul Chindiei a fost redeschis pentru cei care vor sa admire Targovistea de la inaltimea istoriei!

Aseara, in cea de-a patra zi a "Zilelor judetului Dambovita", incinta Curtii Domnesti din Targoviste a fost, pentru mai multe ore, locul unde s-a consumat un eveniment cultural-artistic cum nu s-a mai vazut demult in urbea noastra. Manifestarile au inceput in jurul orei 18:00, in fata Turnului Chindiei.O mare de oameni a asistat la redeschiderea celebrului turn pentru vizitatori. Acest lucru se intampla dupa o perioada in care monumentul istoric s-a aflat in ample lucrari de renovare si ... citeste toata stirea