In contextul in care mai multe tari se confrunta cu incendii forestiere ce se raspandesc rapid, Uniunea Europeana ia masuri pentru a consolida eforturile de stingere a incendiilor si pentru a oferi sprijinul atat de necesar comunitatilor afectate - peste 490 de pompieri si 9 avioane de stingere a incendiilor au fost trimise in Grecia si in Tunisia incepand cu data de 18 iulie, ne informeaza Centrul Europe Direct Targoviste.Cele doua tari mediteraneene au activat mecanismul de protectie civila