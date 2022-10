ULMI: Decizie a etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita pentru construire sediu nou de primarie

Comuna Ulmi prin reprezentant Tita Petrut Bogdan anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului / nu se supune evaluarii adecvate / nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 'Construire sediu administrative, Primarie', propus a se realiza in Com. Ulmi, sat Ulmi, str. ... citeste toata stirea