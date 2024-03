ULMI: Toate strazile din satul Matraca au fost asfaltate

In primavara anului trecut, administratia locala a comunei Ulmi a semnat contractul de finantare pentru modernizarea infrasructurii rutiere din satul Matraca, iar in vara, in august 2023, au inceput lucrarile propriu-zise. Bugetul investitiei a fost asigurat de la Ministerul Dezvoltarii, valoarea ridicandu-se la peste 4 milioane de lei fara TVA, ceea ce a inclus si lucrari asemanatoare pentru localitatea Nisipuri.Totodata, s-au executat lucrari si la ... citește toată știrea