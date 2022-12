Cele mai sincere zambete de bucurie au fost pe chipurilor copiilor care l-au intalnit, astazi, pe Mos Craciun la sediul primariei comunei Ulmi.Cu desaga plina, batranelul cu barba alba, impreuna cu Craciunita sa, a impartit daruri tuturor copiilor care i-au scris in cadrul campaniei "MOSCRACIUNestiTU"."MOSCRACIUNestiTU!" este campania pe care, si in acest an, primaria comunei Ulmi o desfasurat-o pentru a veni in sprijinul ... citeste toata stirea