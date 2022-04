Ultimii pasi pe cararile inzapezite ale Bucegilor. Primavara a cucerit restul tarii, dar nu si Varful Omu FOTO

Transbucegi, una dintre cele mai frumoase sosele din muntii Romaniei, este deschisa din nou turistilor care vor sa urce in Statiunea Padina - Pestera din Bucegi. Aceasta varianta de acces catre inaltimi de peste 1.600 de metri este inchisa in fiecare iarna din cauza viscolului care aduce zapada de pe creste, dar ofera privelisti unice. Mantaua alba completeaza peisajul mirific si deschide potecile din Bucegi tuturor iubitorilor de munte. DJ 713, cunoscut sub numele de Transbucegi, a fost inchis ... citeste toata stirea