Un autotren cu lemne si altul incarcat cu mase plastice s-au rasturnat pe soselele din Arges

Pompierii din Arges au actionat, astazi, in jurul pranzului, in localitatea Mihaiesti, unde un autotren cu remorca, incarcata cu lemne, s-a rasturnat in afara partii carosabile.Ca urmare a acestui eveniment rutier, a fost avariata o conducta de gaze naturale, precum si un stalp de electricitate.La fata locului s-a deplasat si un echipaj SMURD. Din fericire, nu au existat victime. Pompierii au asigurat zona impotriva izbucnirii ... citeste toata stirea