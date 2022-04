Un barbat din Pucioasa a fost accidentat in curte de o masina scapata de sub control

Un barbat de 65 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe fondul neatentiei, a pierdut controlul asupra directiei, iar masina a iesit de pe carosabil, a trecut printr-un gard si s-a oprit in ograda unui cetatean.Culmea ghinionului, un barbat de 43 de ani, care se afla in curte, a fost lovit de autoturismul scapat de sub control. Evenimentul s-a produs pe strada Aleea Trandafirilor orasul din Pucioasa, judetul Dambovita.Ambele ... citeste toata stirea