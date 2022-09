Doua accidente de circulatie deosebit de grave au avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe drumurile publice din Dambovita.Primul eveniment rutier s-a petrecut pe DN72, in comuna Razvad. Din primele informatii reise ca un autoturism condus de o femeie ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat intr-un sant. In urma accidentului, un copil, minor, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri ... citeste toata stirea