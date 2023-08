La data de 6 august a.c., in jurul orei 15:17, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati prin SNUAU 112 de un barbat cu privire la faptul ca a fost atacat cu un cutit.Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca, in dupa-amiaza zilei de 6 august a.c., pe fondul unui conflict spontan si al consumului de alcool, in timp ce s-ar fi aflat in comuna Razvad, un barbat de 45 de ani ar fi agresat fizic cu un obiect ascutit-taietor un alt barbat de 61 de ani. In urma ... citeste toata stirea