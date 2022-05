"A fost semnalata prezenta unui animal salbatic (leu) in municipiul Targoviste, zona Romlux! Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu acesta!", a fost atentionarea data in aceasta dimineata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita.Leul a fost observat in cartierul Priseaca, in zona statiei Peco Helene. Speriati ca leul umbla liber pe strazi, oamenii au ... citeste toata stirea