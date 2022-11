Un barbat de 41 de ani, din municipiul Galati, a decedat, azi-noapte, in jurul orei 01:30, intr-un accident rutier pe DN21-E584, intre localitatile Iazu si Baraganul, din judetul Ialomita. Masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un TIR, la volanul caruia se afla un cetatean ucrainean, in varsta de 58 de ani.In urma impactului au rezultat si ... citeste toata stirea