Un mort si patru raniti grav intr-un accident pe DN 6

Grav accident de circulatie, astazi - 10 martie 2022, pe DN 6 Bucuresti-Alexandria, la km 128, in afara localitatii Maldaeni. In evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule. In urma impactului frontal, patru persoane au fost ranite grav, iar una, un barbat de 75 de ani, a decedat.Batranul ramasese incarcerat intr-una dintre masini. La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul din Rosiori de Vede, cu o masina de ... citeste toata stirea