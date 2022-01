Grav accident de circulatie, in aceasta seara, pe E70, in Draganesti Vlasca, judetul Teleorman. Echipajele de interventie ISU, SMURD si SAJ au gasit patru victime - trei barbati si o femeie.Unul dintre barbati era incarcerat si in stop cardio-respirator. Salvatorii au inceput manevrele ... citeste toata stirea