Grav accident rutier, azi-noapte, pe DN5, Bucuresti - Giurgiu, in afara localitatii Uzunu. Un barbat de 42 de ani, soferul autoturismului care a intrat in coliziune cu o autocisterna, a fost gasit decedat. Pasagerul din dreapta, in varsta de 54 de ani, era incarcerat, dar constient. Acesta a fost scos dintre fiarele contorsionate ale masinii si transportat la spital.La fata locului au actionat pompierii de la Punctul de Lucru ... citeste toata stirea