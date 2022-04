Un nou soi de rosii, mari si rezistente la boli, testat in patru judete. Producator: "Rosiile arata si se comporta bine"

Un soi de rosii rezistent la boli si care arata foarte bine a fost testat, pentru prima data, in comuna damboviteana Baleni, cunoscuta pentru culturile de legume, atat in camp, cat si insolarii. Hibridul "Havanna F1 (Bakker Brothers)" obtinut in tari precum Olanda, Italia sau Franta, a fost testat cu succes, fiind obtinute fructe ferme, cu greutati care au depasit si 300 grame. Fermierii spun ca rosiile nu crapa si isi pastreaza fermitatea mai multe zile, ceea ce indica o foarte buna rezistenta ... citeste toata stirea